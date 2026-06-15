米国・ＷＷＥの怪覆面「エル・グランデ・アメリカーノ」が、人気を爆上がりさせている。ＷＷＥ傘下のメキシコ・ＡＡＡで行われた５月３０日の「ＮｏｃｈｅｄｅｌｏｓＧｒａｎｄｅｓｓ」で、オリジナル・エル・グランデ・アメリカーノとマスク剥ぎマッチを戦い、３３分を超える死闘を制した。「年間ベストバウト」の声も上がる名勝負になり、スペイン語を話すアメリカーノがルチャ・リブレの文化を尊重していることで、メ