【モデルプレス＝2026/06/15】SixTONESが6月14日、「Most appearances on TV and radio for a music release campaign by a J-Pop artist in one month 」（1か月間でJ-popアーティストによる楽曲のリリースキャンペーンにおけるテレビ・ラジオへ出演の最多回数）においてギネス世界記録™として認定されたことが正式発表された。（※正式認定日は2026年6月12日）【写真】スト田中樹「面識もなかった」ジムで出会った芸能人◆