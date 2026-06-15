広島は14日、ドラフト1位・平川蓮外野手（22）が仙台市内の病院で「右手有鉤（ゆうこう）骨骨折」と診断されたと発表し、出場選手登録から外した。広島で再検査する予定で、長期離脱が確実。新井監督は「残念だけど、治すことに専念してもらいたい」と思いやった。今季29試合に出場して打率・186、1本塁打、11打点。13日の楽天戦で右手首痛を訴え、6回の守備で退いていた。