◇交流戦オリックス3―2阪神（2026年6月14日京セラD大阪）2000年生まれの同学年コンビが今季3度目のサヨナラ勝ちを呼び込んだ。決めたのは山中だ。延長10回2死一、三塁。ドリスのツーシームを完璧にとらえたプロ初のサヨナラ打が左中間フェンス手前で弾んだ。「関西ダービーということで、たくさん人も入っていた中で勝てたのは凄く大きいと思います」今季は5月19日に初昇格し、昨季は1試合しか出場がなかった交流戦に