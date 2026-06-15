◇交流戦広島3―0楽天（2026年6月14日楽天モバイル）広島の坂倉が今季初めて3試合連続打点を記録した。2―0の8回1死二、三塁から中込の変化球を右犠飛。追加点を呼び込み、勝利を決定づけた。「（走者を）還すことだけを考えてやっていた。良かったです」38打点は、阪神・佐藤輝に次ぐリーグ2位。4番として結果を出しているが、「みんなが（チャンスで）回してくれるので、それ（還すこと）が仕事。続けていけたら」