◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武１―０巨人（１４日・ベルーナドーム）ヒットメーカーの実力を見せつけた。巨人・松本剛外野手（３２）が２試合連続マルチ安打を放ち、交流戦打率をトップの３割６分５厘に上昇させた。「継続して試合に出ることが増えて、その中でいいものも出てきた」と手応えを明かした。沈黙した打線の中で、巧みなバットコントロールを見せた。４回無死ではワイナンスの２球目、高め１２５キロスラ