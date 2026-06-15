◆米大リーグホワイトソックス―ドジャース（１４日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ドジャースがまさかの１イニング３被弾で逆転を許した。先発のシーハンは５回まで１安打投球。初回に３番フリーマンのソロ本塁打で挙げた１点のリードでも十分かと思わせるほどの快投が続いていたが、６回に落とし穴が待っていた。先頭の１番アントナッチに右翼席へ同点ソロを食らうと、流れが一変した。２番バルガスの左前打と