◇交流戦広島3―0楽天（2026年6月14日楽天モバイル）広島のファビアンが1―0の2回1死一、三塁から右犠飛で打点を挙げた。「安打は最近、出ていないけど、なんとか点を入る打席にしたかった」と安どの表情。「（リードが）1点だけだと、プレッシャーがチームにかかる」と語り、チームの勝ちに貢献できて満足げだった。