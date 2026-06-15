◇交流戦中日9―5日本ハム（2026年6月14日エスコンF）中日連敗ストップの立役者は細川だった。涌井が6回に2者連続被弾し追い付かれた直後の7回1死一塁、福谷の外角148キロ直球を捉え左中間へ決勝2ラン。続く石川昂も左ソロを放ち、お返しの2者連続で突き放した。細川は「久々にいい感覚で打てました。これをきっかけに僕自身も上がっていけたら。チームとして、なんとか巻き返していけるように」と意気込んだ。