「オリックス３−２阪神」（１４日、京セラドーム大阪）１点差を守り切り雄叫びを上げたマウンドで、今度は１点差の難しさを痛感させられた。前日のヒーロー、阪神・木下が痛恨の同点打を浴び、救援失敗。プロ入り初の３連投も勝利のバトンをつなぐことはできなかった。１点リードの七回だ。先頭の杉沢に三塁線を破る二塁打を打たれ、いきなりピンチを背負った。犠打で走者を進められ１死三塁。若月には変化球に食らいつかれ