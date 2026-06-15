◇交流戦オリックス3―2阪神（2026年6月14日京セラD大阪）オリックスの6番手で登板した吉田が24年9月3日西武戦以来649日ぶりの白星を手にした。延長10回の1イニングを3者凡退に封じてサヨナラ劇の流れをつくり、「最近リリーフ陣がしんどかったので、10回で終わって良かった」と汗を拭った。昨年3月に右肘内側側副じん帯再建術を受け、昨季はリハビリに専念したが、今季は17試合に登板し1勝2敗8ホールド。お立ち台に上