◇交流戦中日9―5日本ハム（2026年6月14日エスコンF）中日は交流戦最終戦を白星で飾り、連敗を3で止めた。朝田憲祐球団本部長はエスコンフィールドで取材対応。涙ながらに謝罪した上で、引き続き井上監督を支え一丸姿勢で巻き返す方針を示した。「応援してくださる皆さんに勝ちを届けられず、申し訳なく思っています」。同本部長は言葉を詰まらせながら、頭を下げた。14日終了時点で交流戦7勝（11敗）はセ・リーグでは