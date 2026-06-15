「オリックス３−２阪神」（１４日、京セラドーム大阪）敵に与えた確かなダメージ。敗戦の中で見せた４番のバットが力強かった。阪神・佐藤輝が５試合連続安打＆２戦連続打点。リーグ三冠王の打棒を関西ダービーで発揮した。まずは初回２死一塁。オリックス先発・九里のカウント２−１からのチェンジアップを右前へ運んだ。両チーム無得点で迎えた三回１死満塁の好機ではフルカウントからの高めに浮いたチェンジアップを見逃