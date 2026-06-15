◇交流戦広島3―0楽天（2026年6月14日楽天モバイル）広島の大盛が、自己最多を更新するシーズン4本目のアーチで勝利に導いた。0―0の初回1死から藤井の外角スライダーを右翼ポール際へ決勝ソロ。守備と走塁に定評のある29歳が小力を発揮した。「先制点を（取りたい）というところで、いいホームランになってよかった」。10日の西武戦から5試合連続の先発起用に応えた。