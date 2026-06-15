「オリックス３−２阪神」（１４日、京セラドーム大阪）関西ダービー最終戦は阪神が延長十回に今季２度目のサヨナラ負けを喫した。苦戦する敵地で２カード連続負け越しとなった一戦で、森下翔太外野手（２５）が気を吐いた。五回の適時二塁打を含む猛打賞で３試合連続複数安打をマーク。打率も３割に到達した。残り２試合の交流戦でもパ投手を打ち崩していく。迷いなく引っ張り込んだ打球に、左翼席が沸き上がる。関西ダービ