【ダラス共同】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会は14日、ダラス競技場で行われ、1次リーグF組の日本―オランダが始まった。日本は上田綺世（フェイエノールト）や鎌田大地（クリスタルパレス）らが先発した。