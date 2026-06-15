「FIFA ワールドカップ 2026」の日本代表の初陣となるオランダ戦が、日本時間15日午前5時キックオフ。解説を務める本田圭佑が、同日放送のNHK総合『日本VSオランダ』に出演し、前半から熱いエールを送った。【画像】サッカーW杯日本vsオランダを実況する小宮山晃義アナのプロフィール最初からピンチを迎える展開となったが、本田は「（オランダの）11番がね、ここでめっちゃ守備の負担かかってますね」と指摘。ゴールキーパ