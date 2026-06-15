＜ニッカンスポーツ・コム／芸能番記者コラム＞プロボクシング元WBC世界ライト級王者でタレントのガッツ石松（本名鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんが2日、肺炎のために都内の病院で76歳で亡くなった。11日に所属事務所ガッツエンタープライズが発表した。複数の現場、案件を掛け持ちしていた中、流れてきた訃報（ふほう）に驚いた。そのうち、脳裏にゴツゴツとした、大きな拳が浮かんできた。石松さんの代名詞“幻の右”を生んだ、