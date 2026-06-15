開催：2026.6.15 会場：ナショナルズ・パーク 結果：[ナショナルズ] 10 - 1 [マリナーズ] MLBの試合が15日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとマリナーズが対戦した。 ナショナルズの先発投手はピーター・プラン、対するマリナーズの先発投手はエマーソン・ハンコックで試合は開始した。 1回表、さらにセンターがエラーでマリナーズ得点 WSH