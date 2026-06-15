母・ハルコ91歳は、俗にいう「介護未満」の状態だ。本格的な介護はまだ必要ないけれど、体力や認知機能の衰えた高齢の親の存在は、子どもにとっては心配のタネ。時に「マジか！」とイライラし、時に涙がこぼれる日々。それに付き合う娘（57歳）との攻防を、役立つ情報も交えながら綴る。（ライター松浦小夏）冷蔵庫1台分の腐った食品を運んだ2026年元旦2026年の元旦、私は腐敗して悪臭を放つ食料品を満載したクルマで高速道路