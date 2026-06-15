15日、FIFAワールドカップ2026のグループF・第1節のオランダ代表vs日本代表が行われる。2大会連続12回目の出場を果たしたオランダ代表は、ロナルド・クーマン監督が指揮。初優勝を目指す中で、大事な初戦の相手は日本代表。ワールドカップでの対戦は2010年の南アフリカ大会の初戦以来となる。その日本戦に向けたスターティングメンバーには、ブライトンのGKバルト・フェルブルッヘンやキャプテンを務めるリヴァプールのDFフ