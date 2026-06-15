【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SixTONESが、6月14日に「Most appearances on TV and radio for a music release campaign by a J-Pop artist in one month」（1ヵ月間でJ-popアーティストによる楽曲のリリースキャンペーンにおけるテレビ・ラジオへ出演の最多回数）において、ギネス世界記録(TM)として認定されたことが正式発表された。（※正式認定日は2026年6月12日） ■SixTONES史上過去最大規