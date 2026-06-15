ブスランキング1位で、男子に嫌われていた「れいな」は整形して今は人気アイドルに【漫画】本編を読む主人公・宮本れいなはアイドルグループ「もち推し」のメンバーの1人。しかし、中学時代の宮本れいなは、男子に「ブスのランキング1位」と陰口を叩かれていた。れいなは、親友のゆいかのような女の子になりたいと整形してアイドルの道へ。しかし、人気アイドルになったれいなに「整形疑惑」が持ち上がり、ネットで学生時代のゆい