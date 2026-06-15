俳優の窪塚俊介（44）が、7月3日に東京・三越劇場で初日を迎える舞台「シーボルト父子伝〜蒼い目のサムライ〜志の先へ編」で西洋医学の始祖といわれるシーボルト役に挑戦する。現在は6月上旬に始まった稽古のまっただ中。稽古場で本紙の取材に応じ「歴史上の偉人を演じるのは役者として一つの山」と意気込んだ。「シーボルト父子伝」は、シーボルトとその息子ハインリッヒの半生を描く物語。コロナ禍の演劇界を盛り上げるため