◇第75回全日本大学野球選手権記念大会決勝関大2―1慶大（2026年6月14日神宮球場）関大が慶大を2―1で下し、1972年以来54年ぶり3度目の優勝を飾った。今秋ドラフト上位候補に挙がる米沢友翔投手（4年）が2日連続の先発登板で5回被安打2、無失点と好投し、最高殊勲賞を受賞した。前回優勝時と同じ慶大との決勝。その一戦で完封した元阪急の山口高志アドバイザリースタッフ（76）が指導した投手陣が日本一に導いた。レジェ