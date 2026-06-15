◇第75回全日本大学野球選手権最終日・決勝慶大1―2関大（2026年6月14日神宮）慶大の5年ぶりの優勝はならなかった。1―2の9回に無死一、二塁のチャンスをつくるも、3者連続三振でゲームセット。今津主将は「一つ力が及ばず非常に悔しい。好投手を最後まで打ち崩せなかった」と唇をかんだ。今津や今秋ドラフト上位候補の渡辺和ら4年生は、1年秋にリーグ優勝を味わうも、2年秋からは3季連続の5位を経験し日本一への思