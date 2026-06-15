濱口竜介監督の映画「急に具合が悪くなる」の演技が評価され、第79回カンヌ国際映画祭の最優秀女優賞を受賞した岡本多緒（41）が、初めて冠ラジオ番組を担当する。21日放送のニッポン放送「岡本多緒MyPlaylist」（深夜1・40）。「日曜深夜という、週の終わりでもあり、これから新たな1週間が始まる、そんな時間での放送です。ぜひ、お付き合いください」と呼びかけている。番組では岡本の半生のターニングポイントで流れた