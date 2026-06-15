◇第75回全日本大学野球選手権記念大会決勝関大2―1慶大（2026年6月14日神宮球場）【記者フリートーク】春季リーグ優勝直後のミーティング、関大の小田洋一監督は「野球ができることは当たり前ではない。イムも喜んでると思うで」と伝えた。韓国からの留学生でアナライザーの林廷憲（イム・ジョンホン＝2年）。今年1月、彼は兵役を務めるために母国に戻った。野球未経験ながら、「プロ野球のGMになる」との夢がある。そ