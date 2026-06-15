6月15日（月）の交通取締情報 ＜午前＞県道・・・荒尾市大正町（歩行者妨害）県道・・・山鹿市志々岐（スピード違反）国道218・・・下益城郡美里町馬場（携帯電話・シートベルト） ＜午後＞国道268・・・水俣市中鶴（スピード違反）国道266・・・天草市倉岳町（携帯電話・シートベルト） ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点にお