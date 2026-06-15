第１０８回全国高校野球選手権神奈川県大会の組み合わせ抽選会が１３日、関東学院大学関内キャンパス（横浜市中区）で行われた。今大会は１７２チームが出場し、このうち５チームは複数校による連合での参加となる。たった１枚の甲子園への切符をかけ、７月７日に始まる１回戦から同２６日の決勝まで、横浜スタジアムなど計１２球場で球児が熱戦を繰り広げる。抽選会では、緊張の面持ちを浮かべた各校の主将やマネジャーらが、