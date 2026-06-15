第１０８回全国高校野球選手権愛知大会の抽選会が１３日、刈谷市総合文化センターで開かれ、出場する１８１校１７４チームの５回戦までの組み合わせが決まった。春の県大会の上位８校はシード校として３回戦から登場する。準々決勝以降の組み合わせは５回戦終了後の抽選で決まる。抽選会では、最初にシード校の主将やマネジャーらが順番にくじを引いた。各チームの抽選が始まり、強豪校の対戦相手が決まるたびにどよめきが起き