◇陸上・日本選手権最終日名古屋市・パロマ瑞穂スタジアム（2026年6月14日）愛知・名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねて行われ、男子400メートル障害決勝は高校2年生の後藤大樹（たいじゅ、17＝京都・洛南高）が日本高校記録となる48秒09をマークして初優勝した。日本陸連が定める選考基準を満たしてアジア大会の代表入りも決めた。女子200メートル決勝は井戸アビゲイル風果（24＝東邦銀行）が制し、100メートルを含め2年連