ドイツ―キュラソー前半、ヘディングでチーム2点目のゴールを決めるドイツのシュロッターベック（左手前）。GKローム＝ヒューストン（共同）ドイツの完勝。序盤は格下の相手に手を焼いて攻撃のスピードが上がらず、先制後の前半21分に追い付かれた。しかし同38分に右CKからシュロッターベックが頭で決めて勝ち越すと、その後はゲームを支配してムシアラらが得点を重ねた。キュラソーは体を張ったプレーが光ったもののプレスが