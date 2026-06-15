国内発電最大手ＪＥＲＡの奥田久栄社長が読売新聞のインタビューに応じた。中東情勢の緊迫化を受け、発電に使う液化天然ガス（ＬＮＧ）の価格は高騰している。奥田氏は電力需要が高まる夏場に電力価格を抑制するには、ＬＮＧの追加購入を減らす必要があるとし、消費者による「無理のない範囲での節電」を訴えた。国内全体で発電される電力のうち、ＬＮＧを使った火力発電は３割以上を占める。需要が高まる夏や冬は、長期契約で