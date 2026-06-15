◇W杯北中米大会1次リーグF組日本―オランダ（2026年6月14日ダラス）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦。試合に先立って行われた両国の国歌斉唱で、日本代表の森保一監督が感極まる場面があった。オランダの国歌に続いてスタジアムに「君が代」が響くと、森保監督は瞳をうるませた。国歌斉唱を終えると、ポケットからハンカチを取り出し、目元をぬぐった。