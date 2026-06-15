「FIFA ワールドカップ 2026」の日本代表の初陣となるオランダ戦が、日本時間15日午前5時キックオフ。お笑いコンビ・アルコ＆ピースの平子祐希が、同日未明自身のXを更新し、リアタイ視聴に間に合ったことを報告した。【動画】いよいよ初戦！決戦の地に向かう日本代表平子は14日夜、自身のXで「4時50分に起きるぞ」と投稿。その後、4時50分に「4時50分に起きれた！」と記している。【スタメン】1 鈴木彩艶(GK)3 谷口彰悟8 久保