1次リーグF組サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと激突した。試合前の国歌演奏では、森保一監督の目に涙が浮かんだ。日本とオランダ、両国の控え選手を含めた全選手がセンターサークルに沿って整列し、「君が代」がスタジアムに流れた。ベンチの森保監督の目は潤んでいた。歌い終わった後はハンカチで目元を拭った。これまでの試合でもたびたび