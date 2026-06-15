W杯オランダ戦前にSNS更新サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米ダラス・スタジアムで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと対戦する。決戦前、ベテラン長友佑都が綴った決意に反響が広がっている。いよいよ間近に迫ったW杯初戦。気合は十分だった。39歳の長友は日本時間15日にXを更新。「いざ出陣。日本の皆んな、いくぞゴラァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァ！！！