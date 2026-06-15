元オフコースでシンガー・ソングライターの松尾一彦（７１）が、女性ミュージシャンを初プロデュースしたことが１４日、分かった。手がけたのは、沖縄出身の母娘ユニット「ゆいがーる」の絢音（２６）。今年に入ってソロプロジェクトが立ち上がり、松尾は絢音が作詞した楽曲「カナリア」「ＡＭ３：１５」に曲を付けた。これまで岩崎宏美の「胸さわぎ」を始め、稲垣潤一の「雨のリグレット」、柏原芳恵の「夏模様」、佐野量子の