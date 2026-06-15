日本の国蝶で準絶滅危惧種の「オオムラサキ」が、兵庫県川西市で6月に羽化した。同市立明峰小学校で環境体験学習の授業にも取り入れられており、子どもたちは美しい羽を持つオオムラサキの生態を学び、その姿を楽しんでいる。オオムラサキを手にする子どもたち2008（平成20）年、「にほんの里100選」に選ばれ「日本一の里山」と称される川西市猪名川流域・黒川地区で、同市在住の環境省・環境カウンセラー、石津容子さんが「