2026年4月9日、スバルは新型のミッドサイズSUVであるBEV「トレイルシーカー」を発表するとともに、受注を開始しました。 スバルのグローバルBEVラインナップ第2弾となるこのモデルは、大容量バッテリーや高出力モーターを搭載し、高い走行性能と実用性を兼ね備えているのが特徴です。 発表直後から早くも試乗を体験したユーザーの声がSNSなどで上がっていますが、具体的には