巨人の吉川尚輝内野手（３１）が２軍再調整となることが１４日、明らかになった。昨年１０月に両股関節の手術を受け、春季キャンプは３軍で調整。約５か月のリハビリを経て４月５日の３軍戦・航空自衛隊千歳戦（Ｇ球場）で実戦復帰した。下半身のコンディション不良で離脱した石塚と入れ替わる形で同月２６日のＤｅＮＡ戦（横浜）から１軍に合流。出場３６試合で打率２割１分５厘、１本塁打、５打点をマークしていた。