◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス３Ｘ―２阪神＝延長１０回＝（１４日・京セラドーム大阪）オリックス・吉田輝星投手（２５）は、目の前の仕事に集中した。「同点だったので、サヨナラの流れをつくれたら」。延長１０回、最速１４６キロの直球を軸に完全投球。同学年・山中のプロ初となる劇的な一打を呼び込み、今季初勝利をつかんだ。２５年３月に受けた右肘トミー・ジョン手術を乗り越え、６４９日ぶりの白星。「