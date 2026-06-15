◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武１―０巨人（１４日・ベルーナドーム）巨人が西武に今季８度目の０封負けを喫し、５カードぶりの負け越しとなった。先発・井上温大投手（２５）が力投を見せるも、５回に石井に許したソロ弾に泣いた。阿部前監督の辞任を受け、この交流戦から指揮を執った橋上秀樹監督代行（６０）は、１０勝６敗２分けでセ・リーグ球団では唯一の貯金をつくり、開始時の３位から現状、首位に立って終えた