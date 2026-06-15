フジテレビ入社後初めて迎えるサッカーＷ杯に、宮本真綾アナウンサーは張り切っている。同局系「ＦＩＦＡワールドカップ２０２６キャスター」としてスタジオでの進行を任され、「４年に１度の特別な大会の熱気や一体感を楽しく伝えたい」と目を輝かせた。２人の兄がサッカーをしていた影響で、幼い頃から毎週のように試合についていっていた。今回の日本代表では「見ていてすごくワクワクする選手」というＦＷ前田大然のスピ