森保監督が涙日本代表は現地時間6月14日（日本時間15日）、アメリカ・ダラスで行われた北中米ワールドカップ（W杯）グループFの初戦でオランダ代表と対戦。森保監督が国歌斉唱で涙を浮かべ、ハンカチで拭った。森保監督はオランダ戦に向けてMF前田大然をシャドーの位置で抜擢。4月に行われたイングランド戦をベースにスタメンを組んだ。国歌斉唱は始まると森保監督は涙を浮かべ、ハンカチで涙を拭った。森保監督にとって2度