◆女子プロゴルフツアー宮里藍サントリーレディス最終日（１４日、兵庫・六甲国際ＧＣ＝６６１９ヤード、パー７２）疲れの残る体で、勝ちきった。風格を増した桑木は静かにウイニングパットを沈めると、かみしめるように両手を広げた。「すごくうれしい。狙って取れた優勝は初めてなので手応えがあった」。全英切符を手にし、２週後に控える全米女子プロ選手権（２５〜２８日、ミネソタ州ヘーゼルティン・ナショナルＧＣ）へ