NHK総合の生中継で解説日本代表は現地時間6月14日（日本時間15日）、アメリカ・ダラスで行われた北中米ワールドカップ（W杯）グループFの初戦でオランダ代表と対戦した。日本で地上波生中継したNHK総合で解説を務めた元日本代表MF本田圭佑は、選手たちにエールを送るなか、SNS上では4年ぶりに戻ってきた“フレーズ”が話題になっている。日本時間午前4時から始まったNHKの中継の冒頭から登場した本田。スタジアムの一角に設け