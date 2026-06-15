◆陸上日本選手権最終日（１４日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）男子４００メートル障害決勝で、京都・洛南高２年の後藤大樹（たいじゅ、１７）が、４８秒０９で初優勝を果たした。この種目での高校生優勝は史上初の快挙。１３日の予選では１９９６年に為末大（広島皆実高）が打ち立てた４９秒０９の日本高校記録を約３０年ぶりに大幅に更新すると、決勝でさらにタイムを伸ばした。法大時代の０１年に為末がマークした現存では