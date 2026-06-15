◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス３ｘ―２阪神＝延長１０回＝（１４日・京セラドーム大阪）阪神が今季２度目のサヨナラ負けで、１８試合制となった１５年以降では交流戦ワーストタイの１１敗目を喫した。嶋村が２度の好機に凡退するなど、３勝６敗に終わったビジターでＤＨ起用された選手は打率１割１分１厘（２７打数３安打）と低迷した。来季からセ・リーグもＤＨ制が導入されるだけに、藤川監督は「今日のゲー